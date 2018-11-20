Вибух на Рівненському полігоні: пораненого солдата прооперували

КИЇВ. 20 листопада. УНН. Військовослужбовець, який був поранений внаслідок вибуху на Рівненському військовому полігоні, був прооперований, його здоров’ю нічого не загрожує. Про це розповіла УНН речниця військової прокуратури Західного регіону Юлія Галущак.