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Вибух на Рівненському полігоні: пораненого солдата прооперували

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КИЇВ. 20 листопада. УНН. Військовослужбовець, який був поранений внаслідок вибуху на Рівненському військовому полігоні, був прооперований, його здоров’ю нічого не загрожує. Про це розповіла УНН речниця військової прокуратури Західного регіону Юлія Галущак.

“Потерпілий 19-річний солдат одразу був доставлений до шпиталю. Наразі він прооперований, його стан задовільний. Загрози життю немає. Функції кінцівок та життєво важливих органів не порушені”, — сказала речниця.

Галущак додала, що досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні здійснюватиме Костопільський відділ поліції за процесуальним керівництвом військової прокуратури Рівненського гарнізону.

Сьогодні стався вибух на Рівненському військовому полігоні, внаслідок якого поранення отримав військовослужбовець. Ним виявився 19-річний контрактник.

У зв’язку з цим військова прокуратура відкрила кримінальне провадження за ч.3 ст. 425 (недбале ставлення до військової служби) ККУ.

У військовій прокуратурі також поінформували, що вибух на полігоні стався через розрив артилерійського снаряду поблизу підрозділу. 

Як повідомляв УНН, починаючи з 2016 року в Україні сталося вже 9 розривів мінометів “Молот”

Військова прокуратура встановлює обставини травмувань військовослужбовців внаслідок розриву міномету “Молот” на території Донецької області. 

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