Вибух на Рівненському полігоні: пораненого солдата прооперували
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. Військовослужбовець, який був поранений внаслідок вибуху на Рівненському військовому полігоні, був прооперований, його здоров’ю нічого не загрожує. Про це розповіла УНН речниця військової прокуратури Західного регіону Юлія Галущак.
“Потерпілий 19-річний солдат одразу був доставлений до шпиталю. Наразі він прооперований, його стан задовільний. Загрози життю немає. Функції кінцівок та життєво важливих органів не порушені”, — сказала речниця.
Галущак додала, що досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні здійснюватиме Костопільський відділ поліції за процесуальним керівництвом військової прокуратури Рівненського гарнізону.
Сьогодні стався вибух на Рівненському військовому полігоні, внаслідок якого поранення отримав військовослужбовець. Ним виявився 19-річний контрактник.
У зв’язку з цим військова прокуратура відкрила кримінальне провадження за ч.3 ст. 425 (недбале ставлення до військової служби) ККУ.
У військовій прокуратурі також поінформували, що вибух на полігоні стався через розрив артилерійського снаряду поблизу підрозділу.
Як повідомляв УНН, починаючи з 2016 року в Україні сталося вже 9 розривів мінометів “Молот”.
Військова прокуратура встановлює обставини травмувань військовослужбовців внаслідок розриву міномету “Молот” на території Донецької області.