Взрыв на Ровенском полигоне: раненого солдата прооперировали
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. Военнослужащий, который был ранен в результате взрыва на Ровенском военном полигоне, был прооперирован, его здоровью ничего не угрожает. Об этом рассказала УНН пресс-секретарь военной прокуратуры Западного региона Юлия Галущак.
"Пострадавший 19-летний солдат сразу был доставлен в больницу. Сейчас он прооперирован, его состояние удовлетворительное. Угрозы жизни нет. Функции конечностей и жизненно важных органов не нарушены", - сказала пресс-секретарь.
Галущак добавила, что досудебное расследование в этом уголовном производстве будет осуществлять Костопольский отдел полиции по процессуальным руководством военной прокуратуры Ровенского гарнизона.
Сегодня произошел взрыв на Ровенском военном полигоне, в результате которого ранения получил военнослужащий. Им оказался 19-летний контрактник.
В связи с этим военная прокуратура открыла уголовное производство по ч.3 ст. 425 (халатное отношение к военной службе) УК.
В военной прокуратуре также сообщили, что взрыв на полигоне произошел из-за разрыв артиллерийского снаряда вблизи подразделения.
Как сообщал УНН, начиная с 2016 года в Украине произошло уже 9 разрывов минометов "Молот".
Военная прокуратура устанавливает обстоятельства травмирования военнослужащих в результате разрыва миномета "Молот" на территории Донецкой области.