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Вибух на Рівненському полігоні: контрактник дістав осколкове поранення у плече

Вибух на Рівненському полігоні: контрактник дістав осколкове поранення у плече

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 листопада. УНН. Загрози життю і здоров’ю військовослужбовця, який зазнав осколкового поранення у плече під час вибуху на Рівненькому полігоні, немає. Про це повідомила УНН речниця військової прокуратури Західного регіону Юлія Галущак.

“Стан його задовільний. Вчора відразу після того, як його доставили до шпиталю, він був прооперований. Внаслідок вибуху солдат отримав тілесні ушкодження у вигляді вогнепального осколкового дотичного поранення верхньої третини правого плеча. Загрози життю немає. Всі життєво важливі органи і кінцівки функціонують нормально”, — розповіла речниця прокуратури.

Нагадаємо, 20 листопада стався вибух на Рівненському військовому полігоні, внаслідок якого поранення отримав військовослужбовець.  Ним виявився 19-річний контрактник

Військовослужбовця було прооперовано.

У зв’язку з цим військова прокуратура відкрила кримінальне провадження за ч.3 ст. 425 (недбале ставлення до військової служби) ККУ.

У військовій прокуратурі також поінформували, що вибух на полігоні стався через розрив артилерійського снаряду поблизу підрозділу.

Українські Національні Новини

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