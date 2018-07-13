Взрыв на предприятии в Днепре: открыто уголовное производство
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. По факту взрыва на предприятии в Днепре полиция открыла уголовное производство. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Днепропетровской области, передает УНН.
"В рамках расследования, начатого по ч. 2 ст. 272 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью), выясняются все обстоятельства трагедии", - говорится в сообщении.
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Напомним, 12 июля на предприятии в Самарском районе Днепра во время переплавки металла в печи произошел взрыв. В результате погибли два человека 1982 и 1978 годов рождения.