Взрыв на предприятии в Днепре: открыто уголовное производство

"В рамках расследования, начатого по ч. 2 ст. 272 ​​Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью), выясняются все обстоятельства трагедии", - говорится в сообщении.

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Напомним, 12 июля на предприятии в Самарском районе Днепра во время переплавки металла в печи произошел взрыв. В результате погибли два человека 1982 и 1978 годов рождения.