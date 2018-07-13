Вибух на підприємстві у Дніпрі: відкрито кримінальне провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. За фактом вибуху на підприємстві у Дніпрі поліція відкрила кримінальне провадження. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Дніпропетровської області, передає УНН.
"В рамках розслідування, розпочатого за ч. 2 ст. 272 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою), з’ясовуються всі обставини трагедії", - йдеться в повідомленні.
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Нагадаємо, 12 липня на підприємстві у Самарському районі Дніпра під час переплавки металу в печі стався вибух. Внаслідок цього загинули два чоловіка: 1982 та 1978 років народження.