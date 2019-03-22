Взрыв на химзаводе в Китае: 47 человек погибли

Президент Китая Си Цзиньпин в пятницу потребовал приложить все усилия для поиска и спасения жертв после взрыва в индустриальном парке в восточной провинции, в результате которого погибло 47 человек, а 90 получили серьезные ранения.

Между тем, как отмечается, должны быть усилены мониторинг и раннее предупреждение для предотвращения загрязнения окружающей среды, а также вторичных бедствий.

Взрыв на химическом заводе, расположенном в индустриальном парке, произошел 21 марта около 14:48 по местному времени (8:48 по Киеву), начался пожар.