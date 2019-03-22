Вибух на хімзаводі у Китаї: 47 людей загинули
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. У результаті вибуху на хімічному заводі у провінції Цзянсу на сході Китаю загинули вже 47 осіб. Про це УНН повідомляє з посиланням на Xinhua.
Президент Китаю Сі Цзіньпін у п'ятницю виступив із вимогою докласти всіх зусиль для пошуку і порятунку жертв після вибуху в індустріальному парку у східній провінції, у результаті якого загинуло 47 осіб, а 90 отримали серйозні поранення.
Тим часом, як зазначається, має бути посилено моніторинг і раннє попередження для запобігання забрудненню навколишнього середовища, а також вторинних лих.
Вибух на хімічному заводі, розташованому в індустріальному парку, стався 21 березня близько 14:48 за місцевим часом (8:48 за Києвом), розпочалася пожежа.