Взрыв гранаты в Киеве СБУ проводили контрольную закупку боеприпасов
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Взрыв автомобиля из-за подрыва гранаты в столице стал результатом сопротивления злоумышленника во время спецоперации Службы безопасности Украины. Об этом сообщили УНН собственные источники в правоохранительных органах.
Как стало известно УНН, сотрудники СБУ проводили контрольную закупку боеприпасов. Когда сотрудники спецслужбы пытались задержать злоумышленника, тот начал сопротивляться и убегая, бросил в салон авто гранату. Вероятно злоумышленник бросил РГД-5.
Также известно, что автомобиль вероятно принадлежал одному из сотрудников СБУ. Кроме того, по предварительной информации гранату бросил спецназначенец - сотрудник нацполиции.
Напомним, поздно вечером 6 марта в дежурную часть Деснянского управления полиции поступило сообщение о том, что возле станции метро "Лесная", рядом с остановкой общественного транспорта, взорвался автомобиль. В столице действует план "Сирена".