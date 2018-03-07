Вибух гранати у Києві: СБУ проводили контрольну закупку боєприпасів
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Вибух автомобіля через підрив гранати у столиці став результатом спротиву зловмисника під час спецоперації Служби безпеки України. Про це УНН повідомили власні джерела у правоохоронних органах.
Як стало відомо УНН співробітники СБУ проводили контрольну закупку боєприпасів. Коли співробітники спецслужби намагалися затримати зловмисника, той почав чинити опір і тікаючи, кинув в салон авто гранату. Ймовірно зловмисник кинув РГД-5.
Також відомо, що автомобіль ймовірно належав одному зі співробітників СБУ. Крім того, за попередньою інформацію гранату кинув спецпризначень – співробітник нацполіції.
Нагадаємо, пізно ввечері 6 березня до чергової частини Деснянського управління поліції надійшло повідомлення про те, що біля станції метро „Лісова“, поруч із зупинкою громадського транспорту, вибухнув автомобіль.