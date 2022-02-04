Взрыв газа в Кропивницком: горсовет выделит 2,5 млн грн на восстановление дома
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. Кропивницкий городской совет выделит 2,5 миллиона гривен для проведения восстановительных работ жилого дома, где произошел взрыв газа. Об этом УНН сообщает со ссылкой на горсовет.
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"Кропивницкий городской совет предусмотрел финансовый ресурс в сумме 2,5 млн гривен для проведения восстановительных работ на жилом доме по улице Космонавта Попова, который пострадал от взрыва газа", - говорится в сообщении.
Детали
Сообщили, что соответствующее решение депутаты приняли сегодня, 4 февраля, во время второго заседания девятой сессии Кропивницкого городского совета.
Изменениями, внесенными в комплексную программу развития жилищно-коммунального хозяйства и безопасности дорожного движения в Кропивницком на 2021-2025 годы, предусмотрена, в частности, финансовая поддержка ЖЭО №4 на возмещение стоимости работ по выполнению инженерного обследования конструкций жилого дома и проведения первоочередных действий по ремонту и техническому надзору аварийного жилого дома.
"Непосредственно на экспертные работы по обследованию и определению степени разрушений строительных конструкций будет направлено 500 тысяч гривен, на замену оконных блоков — 805,4 тысячи гривен", - отметили в сообщении.
Контекст
В Кропивницком из-за взрыва газовоздушной смеси случился пожар в многоэтажке. Один человек погиб, три человека пострадали (1 взрослый, 2 детей 8 и 13 лет).
Кроме того, в результате взрыва повыбивало окна в 74 квартирах.
Правоохранители открыли производство из-за взрыва газовоздушной смеси в многоэтажке в Кропивницком, что привело к пожару.