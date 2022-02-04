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Взрыв газа в Кропивницком: горсовет выделит 2,5 млн грн на восстановление дома

Взрыв газа в Кропивницком: горсовет выделит 2,5 млн грн на восстановление дома

Киев • УНН

 • 15147 просмотра

КИЕВ. 4 февраля. УНН. Кропивницкий городской совет выделит 2,5 миллиона гривен для проведения восстановительных работ жилого дома, где произошел взрыв газа. Об этом УНН сообщает со ссылкой на горсовет.

Цитата

"Кропивницкий городской совет предусмотрел финансовый ресурс в сумме 2,5 млн гривен для проведения восстановительных работ на жилом доме по улице Космонавта Попова, который пострадал от взрыва газа", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщили, что соответствующее решение депутаты приняли сегодня, 4 февраля, во время второго заседания девятой сессии Кропивницкого городского совета.

Изменениями, внесенными в комплексную программу развития жилищно-коммунального хозяйства и безопасности дорожного движения в Кропивницком на 2021-2025 годы, предусмотрена, в частности, финансовая поддержка ЖЭО №4 на возмещение стоимости работ по выполнению инженерного обследования конструкций жилого дома и проведения первоочередных действий по ремонту и техническому надзору аварийного жилого дома.

"Непосредственно на экспертные работы по обследованию и определению степени разрушений строительных конструкций будет направлено 500 тысяч гривен, на замену оконных блоков — 805,4 тысячи гривен", - отметили в сообщении.

Контекст

В Кропивницком из-за взрыва газовоздушной смеси случился пожар в многоэтажке. Один человек погиб, три человека пострадали (1 взрослый, 2 детей 8 и 13 лет).

Кроме того, в результате взрыва повыбивало окна в 74 квартирах.

Правоохранители открыли производство из-за взрыва газовоздушной смеси в многоэтажке в Кропивницком, что привело к пожару.

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