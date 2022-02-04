Вибух газу у Кропивницькому: міськрада виділить 2,5 млн грн на відновлення будинку
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. Кропивницька міська рада виділить 2,5 мільйона гривень для проведення відновлювальних робіт житлового будинку де стався вибух газу. Про це УНН повідомляє з посиланням на міськраду.
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"Кропивницька міська рада передбачила фінансовий ресурс у сумі 2,5 млн гривень для проведення відновлювальних робіт на житловому будинку по вулиці Космонавта Попова, що постраждав від вибуху газу", - ідеться в повідомленні.
Деталі
Повідомили, що відповідне рішення депутати ухвалили сьогодні, 4 лютого, під час другого засідання дев’ятої сесії Кропивницької міської ради.
Змінами, внесеними до комплексної програми розвитку житлово-комунального господарства та безпеки дорожнього руху у Кропивницькому на 2021-2025 роки, передбачена, зокрема, фінансова підтримка ЖЕО №4 на відшкодування вартості робіт по виконанню інженерного обстеження конструкцій житлового будинку та проведення першочергових дій по ремонту та технічному нагляду аварійного житлового будинку.
"Безпосередньо на експертні роботи з обстеження і визначення ступеня руйнувань будівельних конструкцій буде спрямовано 500 тисяч гривень, на заміну віконних блоків — 805,4 тисячі гривень", - зазначили у повідомленні.
Контекст
У Кропивницькому через вибух газоповітряної суміші сталася пожежа у багатоповерхівці. Одна людина загинула, троє осіб постраждали (1 дорослий, 2 дітей 8 та 13 років).
Окрім того, внаслідок вибуху повибивало вікна у 74 квартирах.
Правоохоронці відкрили провадження через вибух газоповітряної суміші у багатоповерхівці в Кропивницькому, що призвело до пожежі.