Вибух газу став причиною пожежі у Кропивницькому. У 74 квартирах вибито вікна
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. У Кропивницькому пожежа у багатоповерхівці сталася через вибух газоповітряної суміші. Унаслідок вибуху повибивало вікна у 74 квартирах. Було евакуйовано 27 людей. Про це УНН повідомляє з посиланням на ГУ ДСНС України у Кіровоградській області.
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“За попередньою інформацією, унаслідок вибуху газоповітряної суміші сталась пожежа на другому поверсі на площі 60 м2. На місці події було виявлено 1 загиблу особу, 3 постраждалих (1 дорослий, 2 дітей 8 та 13 років)”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що за попередніми даними, унаслідок вибуху вибито вікна у 74 квартирах (ушкоджень зазнали квартири у п’яти 9-поверхівках, пошкоджено перегородку між двома квартирами).
Окрім того, підрозділами ГУ ДСНС в області врятовано 8 осіб та евакуйовано 27 людей.
Доповнення
2 лютого о 15:59 до служби порятунку “101” надійшло повідомлення про пожежу у квартирі на 2-му поверсі 9-поверхового житлового будинку по вулиці Попова. О 16:44 пожежу було локалізовано на площі 60 м кв, а о 17:03 ліквідовано.