На Кіровоградщині під час пожежі в багатоповерхівці загинула одна людина, ще троє постраждало
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. У Кропивницькому під час пожежі у квартирі на другому поверсі дев'ятиповерхового житлового будинку загинула одна людина, троє осіб постраждало. Про це УНН повідомляє з посиланням на головне управління ДСНС України у Кіровоградській області.
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"2 лютого о 15:59 до служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу у квартирі на 2-му поверсі 9-поверхового житлового будинку по вулиці Попова. На місці події працюють 7 одиниць техніки та 28 осіб особового складу 1-го ДПРЗ м. Кропивницький", - ідеться в повідомленні.
Деталі
Зазначили, що о 16:44 пожежу було локалізовано на площі 60 м кв, а о 17:03 ліквідовано.
"За попередньою інформацією, троє осіб постраждало, 1 - загиблий. Врятовано 10 осіб. Усі обставини уточнюються", - ідеться в повідомленні.
Додамо
У ЗМІ повідомляють, що у житловому будинку стався вибух.
Доповнення
Чотирьох людей, зокрема двох дітей, було госпіталізовано внаслідок пожежі, яка сталася в ніч на 2 лютого в Одесі.