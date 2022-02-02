Двох дітей госпіталізовано внаслідок пожежі в Одесі
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Чотирьох людей, зокрема двох дітей, госпіталізовано внаслідок пожежі, яка сталася в ніч на 2 лютого в Одесі. Як передає УНН із посиланням на обласне управління ДСНС, горіла квартира у житловому будинку на вулиці Академіка Філатова.
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Прибувши на місце, рятувальники встановили, що загорання виникло у квартирі на третьому поверсі, і вогонь перекинувся на балкони квартир сусідніх поверхів.
Мешканців довелося терміново евакуювати, а трьох людей врятували з частини будівлі, яка палала.
Згодом екстрена допомога знадобилася чотирьом мешканцям, зокрема двом дітям. Усіх постраждалих госпіталізували. Про стан постраждалих не повідомляли.