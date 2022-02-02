Вибух газу у багатоповерхівці в Кропивницькому: відкрито провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Правоохоронці відкрили провадження через вибух газоповітряної суміші у багатоповерхівці в Кропивницькому, що спричинив пожежу. Про це УНН повідомляє з посиланням на поліцію Кіровоградської області.
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“З метою розслідування обставин події розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.270 Кримінального кодексу України “Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що на місці події чергують додаткові наряди поліції. Їх завдання — підтримання правопорядку та збереження майна громадян.
Окрім того, зазначається, що загиблому чоловіку було 37 років.
Що було раніше
У Кропивницькому через вибух газоповітряної суміші сталася пожежа у багатоповерхівці. Одна людина загинула, троє осіб постраждали (1 дорослий, 2 дітей 8 та 13 років).
Окрім того, унаслідок вибуху повибивало вікна у 74 квартирах. Було евакуйовано 27 людей.