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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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Вибух газу у багатоповерхівці в Кропивницькому: відкрито провадження

Вибух газу у багатоповерхівці в Кропивницькому: відкрито провадження

Київ • УНН

 • 30599 перегляди

КИЇВ. 2 лютого. УНН. Правоохоронці відкрили провадження через вибух газоповітряної суміші у багатоповерхівці в Кропивницькому, що спричинив пожежу. Про це УНН повідомляє з посиланням на поліцію Кіровоградської області.

Цитата

“З метою розслідування обставин події розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.270 Кримінального кодексу України “Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що на місці події чергують додаткові наряди поліції. Їх завдання — підтримання правопорядку та збереження майна громадян.

Окрім того, зазначається, що загиблому чоловіку було 37 років.

Що було раніше

У Кропивницькому через вибух газоповітряної суміші сталася пожежа у багатоповерхівці. Одна людина загинула, троє осіб постраждали (1 дорослий, 2 дітей 8 та 13 років).

Окрім того, унаслідок вибуху повибивало вікна у 74 квартирах. Було евакуйовано 27 людей.

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