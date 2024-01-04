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Выборы в Великобритании вероятны во второй половине года - Сунак

Киев  •  УНН

04 январь 2024, 14:21  •  17259 просмотра

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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак намекает на проведение всеобщих выборов во второй половине года

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что он думает объявить всеобщие выборы в Соединенном Королевстве во второй половине этого года, похоже, исключая их проведение этой весной, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

"Мое рабочее предположение таково: во второй половине этого года у нас пройдут всеобщие выборы", - сказал Сунак.

В последние недели ходили слухи, что Сунак может огласить их в мае.

Лидер лейбористов сэр Кейр Стармер обвинил его в том, что он "месяцами сидел на Даунинг-стрит, колеблясь и откладывая, пока страна хочет перемен".

Он сказал, что и страна, и Лейбористская партия готовы к выборам.

Последние выборы, которые могут быть законно проведены, - 28 января 2025 года.

На прошлой неделе Лейбористская партия заявила, что весеннее голосование было "худше всего охраняемым секретом в парламенте". Либерал-демократы призвали Сунака провести голосование в мае, а не пытаться "цепляться" за власть до конца года.

Но Сунак сказал: "У меня есть много дел, которыми я хочу заняться".

Он категорически отказался исключать майские выборы, но повторил свое намерение провести их позднее в этом году.

Он признал, что последние 12 месяцев были "непростыми", но пообещал, что впереди будет "лучший год".

"Послушайте, 2023 год, я буду честен, это был не самый простой год для любого из нас, это был нелегкий год для нашей страны", - сказал он.

По его словам, страна все еще сталкивается с наследием COVID, войной в Украине и конфликтом в Газе.

Но он добавил: "Я знаю, что 2024 год будет лучшим годом, я хочу убедиться, что все вы верите, что 2024 год будет лучшим годом, тоже".

Сунак понес серьезный удар из-за решения суда о мигрантах перед грядущими выборами в Британии15 ноябрь 2023, 15:33 • 66349 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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