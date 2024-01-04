Вибори у Великій Британії ймовірні в другій половині року - Сунак

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що він думає оголосити загальні вибори у Сполученому Королівстві у другій половині цього року, схоже, виключаючи їх проведення цієї весни, пише УНН із посиланням на BBC.

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"Моє робоче припущення таке: у другій половині цього року у нас пройдуть загальні вибори", - сказав Сунак.

Останніми тижнями ходили чутки, що Сунак може оголосити їх у травні.

Лідер лейбористів сер Кейр Стармер звинуватив його в тому, що він "місяцями сидів на Даунінг-стріт, вагаючись і відкладаючи, поки країна хоче змін".

Він сказав, що і країна, і Лейбористська партія готові до виборів.

Останні вибори, які можуть бути законно проведені, - 28 січня 2025 року.

Минулого тижня Лейбористська партія заявила, що весняне голосування було "найгірше охоронюваним секретом у парламенті". Ліберал-демократи закликали Сунака провести голосування в травні, а не намагатися "чіплятися" за владу до кінця року.

Але Сунак сказав: "У мене є багато справ, якими я хочу зайнятися".

Він категорично відмовився виключати травневі вибори, але повторив свій намір провести їх пізніше цього року.

Він визнав, що останні 12 місяців були "непростими", але пообіцяв, що попереду буде "кращий рік".

"Послухайте, 2023 рік, я буду чесним, це був не найпростіший рік для будь-кого з нас, це був нелегкий рік для нашої країни", - сказав він.

За його словами, країна все ще стикається зі спадщиною COVID, війною в Україні та конфліктом у Газі.

Але він додав: "Я знаю, що 2024 рік буде кращим роком, я хочу переконатися, що всі ви вірите, що 2024 рік буде кращим роком, теж".

Сунак зазнав серйозного удару через рішення суду про мігрантів перед прийдешніми виборами у Британії