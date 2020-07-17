Выборы в Беларуси: ЦИК считает "обоснованным" отказ в регистрации основного соперника Лукашенко

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КИЕВ. 17 июля. УНН. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Беларуси имела все основания отказать в регистрации Виктора Бабарико кандидатом в президенты, являющегося фигурантом уголовных дел. Об этом заявила председатель ЦИК Лидия Ермошина в обращении, размещенном в четверг на его сайте, пишет УНН со ссылкой также на документ, опубликованный на сайте структуры.

“Доводы о том, что пока в отношении указанного лица (Бабарико) действует презумпция невиновности, несостоятельны, ибо принцип презумпции невиновности применяется только в уголовном праве. Что же касается избирательного законодательства, то доводами и основаниями для отказа в регистрации являются сведения, полученные из иных источников, независимо от возбуждения уголовного дела, которое свидетельствует о том, что декларация недостоверна”, — отметила Ермошина.

Глава ЦИК напомнила, что Бабарико признается фигурантом по нескольким уголовным делам, связанным с коррупционными преступлениями. “Департаментом финансовых расследований КГК в ЦИК был представлен материал о том, что данным соискателем не представлены сведения об иностранных фирмах, организованных им за рубежом, о недвижимости, приобретенной там же, о денежных средствах, которые были получены в результате взяток в течение 2019 года”, — сказала глава ЦИК Беларуси.

Президентские выборы в Беларуси пройдут 9 августа. На высший государственный пост претендуют пять кандидатов. 14 июля ЦИК Беларуси отказал в регистрации Бабарико кандидатом в президенты. Решение было принято в связи с несоответствием представленных в декларации данных и нарушением требований в отношении финансирования и участия иностранных организаций и граждан в избирательной кампании.

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