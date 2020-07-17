Вибори у Білорусі: ЦВК вважає "обґрунтованою" відмову у реєстрації основному супернику Лукашенко

“Доводи про те, що поки відносно вказаної особи (Бабарико) діє презумпція невинності, неспроможні, бо принцип презумпції невинуватості застосовується тільки в кримінальному праві. Що ж стосується виборчого законодавства, то доводами і підставами для відмови в реєстрації є відомості, отримані з інших джерел, незалежно від порушення кримінальної справи, яке свідчить про те, що декларація недостовірна”, — зазначила Єрмошина.

Глава ЦВК нагадала, що Бабарико визнається фігурантом за декількома кримінальними справами, пов’язаними з корупційними злочинами. “Департаментом фінансових розслідувань КДК у ЦВК був представлений матеріал про те, що даними здобувачем не представлені відомості про іноземні фірми, організовані ним за кордоном, про нерухомість, придбану там же, про кошти, які були отримані в результаті хабарів протягом 2019 року”, — сказала глава ЦВК Білорусі.

Президентські вибори в Білорусі пройдуть 9 серпня. На найвищу державну посаду претендують п’ять кандидатів. 14 липня ЦВК Білорусі відмовив у реєстрації Бабарико кандидатом в президенти. Рішення було прийнято в зв’язку з невідповідністю поданих в декларації даних і порушенням вимог щодо фінансування та участі іноземних організацій і громадян у виборчій кампанії.