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Вибори у Білорусі: ЦВК вважає "обґрунтованою" відмову у реєстрації основному супернику Лукашенко

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 липня. УНН. Центральна виборча комісія (ЦВК) Білорусі мала всі підстави відмовити в реєстрації Віктору Бабарико кандидатом в президенти, який є фігурантом кримінальних справ. Про це заявила голова ЦВК Лідія Єрмошина в зверненні, розміщеному в четвер на його сайті, пише УНН з посиланням також на документ, опублікований на сайті структури.

“Доводи про те, що поки відносно вказаної особи (Бабарико) діє презумпція невинності, неспроможні, бо принцип презумпції невинуватості застосовується тільки в кримінальному праві. Що ж стосується виборчого законодавства, то доводами і підставами для відмови в реєстрації є відомості, отримані з інших джерел, незалежно від порушення кримінальної справи, яке свідчить про те, що декларація недостовірна”, — зазначила Єрмошина.

Глава ЦВК нагадала, що Бабарико визнається фігурантом за декількома кримінальними справами, пов’язаними з корупційними злочинами. “Департаментом фінансових розслідувань КДК у ЦВК був представлений матеріал про те, що даними здобувачем не представлені відомості про іноземні фірми, організовані ним за кордоном, про нерухомість, придбану там же, про кошти, які були отримані в результаті хабарів протягом 2019 року”, — сказала глава ЦВК Білорусі.

Президентські вибори в Білорусі пройдуть 9 серпня. На найвищу державну посаду претендують п’ять кандидатів. 14 липня ЦВК Білорусі відмовив у реєстрації Бабарико кандидатом в президенти. Рішення було прийнято в зв’язку з невідповідністю поданих в декларації даних і порушенням вимог щодо фінансування та участі іноземних організацій і громадян у виборчій кампанії.

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