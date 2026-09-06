россия сформировала списки партии "единая россия" на псевдовыборы в госдуму, включив в них присланных из москвы чиновников и фактически лишив местных коллаборантов представительства. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), сообщает УНН.

Отмечается, что "избирательные списки" путинской партии на временно оккупированных территориях Украины возглавили не местные коллаборанты, а "варяги" из россии: депутат госдумы виктор водолацкий, экс-омбудсмен татьяна москалькова, депутат вячеслав никонов и начальник главного штаба вмф рф адмирал владимир касатонов.

В отличие от регионов самой рф, где списки традиционно возглавляют местные руководители, на захваченных украинских территориях кремль применил совершенно другой подход. Российская пропаганда пытается представить появление московских функционеров как "успешную интеграцию" и "особое внимание москвы". Однако реальная причина противоположна — это ручное управление, тотальное недоверие к местным гауляйтерам и усиление прямого контроля со стороны кремля