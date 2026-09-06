"Выборы" россии на ВОТ: кремль отодвинул коллаборантов в списках — ЦПД
Киев • УНН
В списки на псевдовыборы рф включили чиновников из москвы, фактически отстранив местных коллаборантов. В ЦПД назвали это усилением контроля кремля над временно оккупированными территориями
россия сформировала списки партии "единая россия" на псевдовыборы в госдуму, включив в них присланных из москвы чиновников и фактически лишив местных коллаборантов представительства. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), сообщает УНН.
Детали
Отмечается, что "избирательные списки" путинской партии на временно оккупированных территориях Украины возглавили не местные коллаборанты, а "варяги" из россии: депутат госдумы виктор водолацкий, экс-омбудсмен татьяна москалькова, депутат вячеслав никонов и начальник главного штаба вмф рф адмирал владимир касатонов.
В отличие от регионов самой рф, где списки традиционно возглавляют местные руководители, на захваченных украинских территориях кремль применил совершенно другой подход. Российская пропаганда пытается представить появление московских функционеров как "успешную интеграцию" и "особое внимание москвы". Однако реальная причина противоположна — это ручное управление, тотальное недоверие к местным гауляйтерам и усиление прямого контроля со стороны кремля
Там советуют помнить, что организация и проведение любых российских "выборов" на временно оккупированных территориях Украины являются абсолютно незаконными, грубо нарушают международное право и не имеют никакой юридической силы.
Напомним
Оккупационные "власти" Донетчины объявили досрочное голосование в госдуму рф с 30 августа.
ЦИК признала нелегитимными «выборы» в Госдуму РФ на оккупированных территориях и призвала украинцев воздержаться от участия13.08.26, 21:27 • 5940 просмотров