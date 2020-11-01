Выборы президента Молдовы можно считать состоявшимися - ЦИК
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Выборы президента Молдовы можно считать состоявшимися, уже проголосовали 33,33% необходимых для подтверждения этого избирателей. Об этом заявили в ЦИК страны, передает УНН.
"По предварительным данным, явка превысила 33,3% от числа избирателей, зарегистрированных в избирательных списках. Таким образом, можно сказать, что сегодняшние президентские выборы можно считать состоявшимися", - указали в ЦИК страны.
Там напомнили, что согласно ст. 125 (1) Кодекса о выборах РМ, выборы президента считаются недействительными, если в первом туре участвовало менее 1/3 числа избирателей, внесенных в списки избирателей.
Добавим, по данным ЦИК страны, на данный момент на президентских выборах в Молдове проголосовали более миллиона избирателей, или около 36%.
Как сообщал УНН, в Молдове 1 ноября проходят выборы президента.