Вибори президента Молдови можна вважати такими, що відбулися - ЦВК
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Вибори президента Молдові можна вважати такими, що відбулися, вже проголосували 33,33% необхідних для підтвердження цього виборців. Про це заявили в ЦВК країни, передає УНН.
"За попередніми даними, явка перевищила 33,3% від кількоіст виборців, зареєстрованих у виборчих списках. Таким чином, можна сказати, що сьогоднішні президентські вибори можна вважати такими, що відбулися", - вказали в ЦВК країни.
Там нагадали, що відповідно до ст. 125 (1) Кодексу про вибори РМ, вибори президента вважаються недійсними, якщо в першому турі брало участь менше 1/3 кількості виборців, внесених до списків виборців.
Додамо, за даними ЦВК країни, наразі на президентських виборах у Молдові проголосували понад мільйон виборців, або близько 36%.
Як повідомляв УНН, в Молдові 1 листопада відбуваються вибори президента.