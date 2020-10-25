Выборы-2020: в "Слуге народа" будут вести параллельный подсчет голосов

"У нас параллельный подсчет голосов может начаться после 20:00, когда закроются участки, это фактически по протоколу, и члены УИК. Это стандартная процедура, мы будем ее вести всю ночь. Мы понимаем, что в этом году подсчет займет больше времени, чем на прошлых местных выборах, потому что немножко сложнее формат подсчета, ведь надо посчитать не только голоса за партию, но и те или иные голоса за отдельных кандидатов", - заявила Кравчук.

По ее словам, народные депутаты из "Слуги народа" надеются завтра около полудня уже иметь первые результаты.

Напомним, глава ВРУ Дмитрий Разумков ранее сегодня заявил, что второй тур выборов состоится.