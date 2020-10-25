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Вибори-2020: у "Слузі народу" будуть вести паралельний підрахунок голосів

Вибори-2020: у "Слузі народу" будуть вести паралельний підрахунок голосів

Київ • УНН

 • 10105 перегляди

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Партією "Слуга народу" буде вестись паралельний підрахунок голосів після завершення голосування на місцевих виборах 25 жовтня. Про це журналістам повідомила заступниця голови парламентської фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук в кулуарах штабу "СН", передає кореспондент УНН.

"У нас паралельний підрахунок голосів може початись після 20:00, коли закриються дільниці, це фактично по протоколу, і члени ДВК. Це стандартна процедура, ми будем її вести всю ніч. Ми розуміємо, що цього року підрахунок займе більше часу, ніж на минулих місцевих виборах, бо трошки складніший формат підрахунку, адже треба порахувати не лише голоси за партію, але і ті чи інші голоси за окремих кандидатів", - заявила Кравчук.

З її слів, народні депутати зі "Слуги народу" сподіваються завтра близько обіду вже мати перші результати.

Нагадаємо, голова ВРУ Дмитро Разумков раніше сьогодні заявив, що другий тур виборів відбудеться.

Українські Національні Новини

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