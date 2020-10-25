Вибори-2020: у "Слузі народу" будуть вести паралельний підрахунок голосів

"У нас паралельний підрахунок голосів може початись після 20:00, коли закриються дільниці, це фактично по протоколу, і члени ДВК. Це стандартна процедура, ми будем її вести всю ніч. Ми розуміємо, що цього року підрахунок займе більше часу, ніж на минулих місцевих виборах, бо трошки складніший формат підрахунку, адже треба порахувати не лише голоси за партію, але і ті чи інші голоси за окремих кандидатів", - заявила Кравчук.

З її слів, народні депутати зі "Слуги народу" сподіваються завтра близько обіду вже мати перші результати.

Нагадаємо, голова ВРУ Дмитро Разумков раніше сьогодні заявив, що другий тур виборів відбудеться.