Другий тур виборів буде – Разумков
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Другий тур виборів звісно буде. Голова ВРУ Дмитро Разумков вважає, що нема підстав для призупинення виборчого процесу. Про це він заявив на виборчій дільниці, передає кореспондент УНН.
"Другий тур ну звісно буде… Сьогодні призупинити виборчий процес, я не є ЦВК, але я не бачу ні підстав, ні можливості цей зробити", - сказав Разумков.
За його словами, другий тур виборів повинен відбутися, щоб не залишити громади без легітимної влади.
Нагадаємо, депутати від "Слуги народу" зареєстрували постанову у ВР, яка скасовує повторне голосування на виборах депутатів сільських, селищних, міських рад (територіальної громади з кількістю виборців до 10 тисяч осіб) та сільських, селищних, міських голів.