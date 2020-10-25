Второй тур выборов будет - Разумков
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Второй тур выборов конечно будет. Глава ВРУ Дмитрий Разумков считает, что нет основания для приостановления избирательного процесса. Об этом он заявил на избирательном участке, передает корреспондент УНН.
"Второй тур на конечно будет... Сегодня приостановить избирательный процесс, я не ЦИК, но я не вижу ни оснований, ни возможности это сделать", - сказал Разумков.
По его словам, второй тур выборов должен состояться, чтобы не оставить общины без легитимной власти.
Напомним, депутаты от "Слуги народа" зарегистрировали постановление в ВР, которое отменяет повторное голосование на выборах депутатов сельских, поселковых, городских советов (территориальной общины с количеством избирателей в 10 тысяч человек) и сельских, поселковых, городских голов.