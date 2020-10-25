Второй тур выборов будет - Разумков

"Второй тур на конечно будет... Сегодня приостановить избирательный процесс, я не ЦИК, но я не вижу ни оснований, ни возможности это сделать", - сказал Разумков.

По его словам, второй тур выборов должен состояться, чтобы не оставить общины без легитимной власти.

Напомним, депутаты от "Слуги народа" зарегистрировали постановление в ВР, которое отменяет повторное голосование на выборах депутатов сельских, поселковых, городских советов (территориальной общины с количеством избирателей в 10 тысяч человек) и сельских, поселковых, городских голов.