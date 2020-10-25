Выборы-2020: в день голосования составлен более 60 админпротоколов
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Сейчас зарегистрировано 2401 заявление и сообщение от граждан, связанных с избирательным процессом. Составлено 63 протокола о совершении административных правонарушений, больше из-за повреждения, сокрытие, уничтожение своего избирательного бюллетеня. Об этом заявил во время брифинга председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко, передает корреспондент УНН.
“Действительно нет таких вопиющих фактов, которые могли свидетельствовать о том, что выборы где-то не состоятся, или сложно происходят. На данный момент зарегистрировано 2401 заявление и сообщение от граждан, связанных с избирательным процессом. Больше всего это Киев, Киевская и Днепропетровская области. Также нами составлен только за сегодня с 8:00 утра 63 протокола о совершении админправонарушений”, — сказал Клименко.
По его словам, всего составлено протоколов в Днепропетровской, Полтавской, Херсонской и Черниговской областях.
“Больше всего протоколов — это 41 по статье 212-23 КУоАП повреждения, сокрытие, уничтожение своего избирательного бюллетеня”, — отметил Клименко.
Мы зафиксировали несколько десятков фактов, когда граждане пытались вынести свой бюллетень с избирательного участка, или повредить.
“Также у нас есть несколько фактов, когда граждане пытались повредить на избирательных участках урны для голосования”, — добавил Клименко.
Напомним, полиция составила административный протокол за хулиганство на активистку Femen, обнажившуюся на избирательном участке где голосовал Президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой.