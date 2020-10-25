Вибори-2020: у день голосування складено понад 60 адмінпротоколів

“Дійсно немає таких кричущих фактів, які могли свідчити про те, що вибори десь не відбудуться, або складно відбуваються. На даний момент зареєстрована 2401 заява та повідомлення від громадян, що пов’язані з виборчим процесом. Найбільше це місто Київ, Київська та Дніпропетровська області. Також нами складено тільки за сьогодні з 8 години ранку 63 протоколи про вчинення адмінправопорушень”, — сказав Клименко.

За його словами, найбільше складено протоколів у Дніпропетровській, Полтавській, Херсонській та Чернігівській областях.

“Найбільше протоколів — це 41 за статтею 212-23 КУпАП пошкодження, приховування, знищення свого виборчого бюлетеню”, — зазначив Клименко.

Ми зафіксували кілька десятків фактів, коли громадяни намагалися винести свій бюлетень з виборчої дільниці, або пошкодити.

“Також у нас є декілька фактів, коли громадяни намагалися пошкодити на виборчих дільницях урни для голосування”, — додав Клименко.

Нагадаємо, поліція склала адміністративний протокол за хуліганство на активістку Femen, яка оголилася на виборчій дільниці де голосував Президент України Володимир Зеленський разом з дружиною.