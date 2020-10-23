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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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4 марта, 13:25 • 104732 просмотра

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Выборы-2020: сегодня в Украине действует режим "тишины"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 октября. УНН. Сегодня в полночь в Украине завершилась агитация за кандидатов на местных выборах, которые состоятся в воскресенье, 25 октября. С субботы, 24 октября, начался “день тишины”, передает УНН.

В августе Центральная избирательная комиссия (ЦИК) назначила выборы в районные советы. Выборы состоятся вместе с выборами депутатов сельских, поселковых, городских советов территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских голов.

ЦИК определила перечень территориальных громад Донецкой и Луганской областей, на территории которых невозможно провести местные выборы. Среди них оказались не только оккупированные и прифронтовые территории, но и отдаленные от зоны боевых действий, где раньше выборы и президента, и парламента проводились.

В субботу, 24 октября, накануне местных выборов агитация запрещена.

Голосование начнется на избирательных участках по всей стране в воскресенье, 25 октября, с 8:00 продлится до 20:00 без перерыва. В ЦИК прогнозируют, что подсчет голосов будет длительным. Всего на местных выборах имеют право проголосовать 28 млн 622 тыс. избирателей.

В день выборов также состоится инициированный Президентом Украины Владимиром Зеленским общенациональный опрос, его результат не будет иметь прямых юридических последствий. Украинцам предложат ответить на пять вопросов.

Местные выборы в Украине впервые пройдут в условиях пандемии коронавируса, поэтому в Министерстве здравоохранения не исключают вспышки COVID-19 после голосования.

Как сообщал УНН, пандемия диктует новые правила поведения на избирательном участке. Так, избирателям рекомендуется приходить со своей ручкой, обязательно носить маски, пренебрежение последней рекомендацией грозит штрафом. Кроме того, к людям, которые находятся на самоизоляции с подозрением или заболеванием COVID-19, будет приезжать выездная избирательная комиссия.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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