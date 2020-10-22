ЦВК озвучило кількість громадян України, що мають право голосувати на місцевих виборах

“На дільниці вже надійшла перша частина виборчої документації — уточнені списки виборців, за якими відбудеться голосування 25 жовтня, а також розпочато передачу виборчих бюлетенів. Як зазначила з цього приводу член ЦВК Ірина Єфремова, відповідно до цих списків, загалом на місцевих виборах матимуть право проголосувати 28 мільйонів 622 тисяч виборців”, — йдеться у повідомленні ЦВК.

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Представниця ЦВК додала, що члени виборчих комісій мають бути присутні під час всього процесу підрахунку голосів, який може тривати кілька днів.

“Іноді цей процес затягується на три, чотири, а то й п’ять днів. Людина інколи посилається на надмірну втому і дозволяє собі неприпустиме — залишає дільницю і йде відпочивати. Тому я змушена ще раз наголосити, що жоден член комісії не може дозволити собі порушувати закон і повинен зробити все для того, щоб кожен виборець міг реалізувати своє виборче право, а за підсумками волевиявлення — був на 100 % переконаний у правильності зарахування відданого голосу”, — сказала Єфремова.

Своєю чергою, голова Нацполіції Ігор Клименко під час наради додав, що 21 жовтня правоохоронці почали виконувати заходи безпеки, пов’язані з виборами: 2 729 поліцейських взяли під варту 1 340 територіальні виборчі комісії. Також поліція продовжує документувати порушення виборчого процесу.

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“Із 5 вересня територіальні органи Нацполіції зареєстрували 6 185 заяв та повідомлень, пов’язаних із виборчим процесом. За результатами їх розгляду складено 1436 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень та розпочато 475 кримінальних проваджень”, — сказав він.

Нагадаємо, місцеві вибори пройдуть 25 жовтня.