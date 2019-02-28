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Выборы-2019: с начала кампании полиция открыла 106 дел

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 февраля. УНН. Полиция с начала предвыборной кампании открыла 106 уголовных производств о нарушениях, связанных с избирательным процессом, передает УНН со ссылкой на Департамент коммуникации Нацполиции Украины.

По данным правоохранителей, за минувшие сутки полицейские открыли 6 уголовных производств, связанных с нарушением избирательного процесса.

"Всего с начала предвыборной кампании в полицию поступило 2113 сообщений о нарушениях. Также правоохранители составили 449 административных протоколов по фактам нарушения в избирательной сфере", - говорится в сообщении.

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Как сообщили в пресс-службе, за минувшие сутки на территории страны зарегистрировано 122 сообщения о событиях, связанных с выборами, а с начала предвыборной кампании - 2113 таких сообщений. Из них по 106 фактам сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований.

В частности, 50 уголовных производств касаются нарушений избирательного законодательства, еще 56 - связаны с проведением избирательной кампании. Также составлено 449 административных протоколов.

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Напомним, неделю назад полиция открыла 74 уголовных производства по нарушениям, связанным с избирательным процессом.

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