Вибори-2019: від початку кампанії поліція відкрила 74 справи
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Поліція з початку передвиборчої кампанії відкрила 74 кримінальні провадження щодо порушень, пов'язаних з з виборчими процесом, передає УНН із посиланням на Департамент комунікації МВС України.
За даними правоохоронців, за минулу добу поліцейські відкрили 5 кримінальних проваджень
“Упродовж минулої доби на території держави зареєстровано + 74 повідомлення про події, пов’язані з виборами. З них: у Вінницькій і Харківській областях — по 9, місті Київ — 8, Дніпропетровській та Одеській — по 6, Волинській — 5, Львівській, Черкаській і Чернігівській — по 4, Донецькій, Миколаївській і Сумській — по 3, Кіровоградській, Луганській і Полтавській — по 2, Запорізькій, Київській, Тернопільській і Чернівецькій областях — по 1”, — йдеться у повідомленні.
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Як повідомили у прес-службі, органами поліції складено 4 адміністративні протоколи (місто Київ — 2, Житомирська та Херсонська області — по 1).
“Усього з початку виборчого процесу територіальними органами Національної поліції зареєстровано 1658 повідомлень, пов’язаних з виборчим процесом. Здебільшого, зазначені факти пов’язані з незаконною агітацією — 1072, підкупом виборців — 121, пошкодженням майна — 28 і хуліганством — 24”, — йдеться у повідомленні.
Загалом, за даними поліції, за вказаними фактами відкрито 74 кримінальні провадження. З них: 38 — пов’язані з порушенням виборчого законодавства, а 36 — з проведенням передвиборної кампанії. Складено 389 адміністративних протоколів. Працівники поліції перевіряють 366 повідомлень згідно Закону України “Про звернення громадян”.
Нагадаємо, харків’янину присудили 51 грн штрафу за порушення виборчого законодавства.