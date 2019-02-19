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Харків'янину присудили 51 грн штрафу за порушення виборчого законодавств

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 лютого. УНН. З початку передвиборної кампанії поліцейські Харківської області зареєстрували 69 повідомлень про порушення виборчого законодавства, за одним із них на порушника накладений штраф. Про це повідомив відділ комунікації поліції Харківської області, передає УНН.

Із 69 повідомлень про порушення, за результатами перевірки, відносно двох порушників поліцейські склали адміністративні протоколи за ч. 1 та ч. 2 ст. 212-13 (виготовлення або розповсюдження друкованих матеріалів передвиборної агітації, які не містять відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск) Адмінкодексу України. На одного з порушників суд наклав адміністративне стягнення у вигляді штрафу в сумі 51 грн.

По 25 заявам під час проведення перевірки порушень законодавства не виявили, за іншими матеріалами рішення ще не прийняті, тривають перевірки фактів, викладених у заявах.

Також ще триває досудове розслідування за 3 фактами спроби підкупу виборця, за якими відкрито кримінальні провадження за ч. 2 ст. 160 (підкуп виборця, учасника референдуму) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, вчора, 18 лютого, поліція Вінницької області отримала за добу 55 повідомлень про порушення віборчого законодавства, склала за ними 4 адміністративні протоколи і розпочала одне кримінальне провадження.

За останню добу Національна поліція України відкрила п'ять кримінальних проваджень, пов'язаних з виборчим процесом.

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