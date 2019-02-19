Харків'янину присудили 51 грн штрафу за порушення виборчого законодавств

Із 69 повідомлень про порушення, за результатами перевірки, відносно двох порушників поліцейські склали адміністративні протоколи за ч. 1 та ч. 2 ст. 212-13 (виготовлення або розповсюдження друкованих матеріалів передвиборної агітації, які не містять відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск) Адмінкодексу України. На одного з порушників суд наклав адміністративне стягнення у вигляді штрафу в сумі 51 грн.

По 25 заявам під час проведення перевірки порушень законодавства не виявили, за іншими матеріалами рішення ще не прийняті, тривають перевірки фактів, викладених у заявах.

Також ще триває досудове розслідування за 3 фактами спроби підкупу виборця, за якими відкрито кримінальні провадження за ч. 2 ст. 160 (підкуп виборця, учасника референдуму) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, вчора, 18 лютого, поліція Вінницької області отримала за добу 55 повідомлень про порушення віборчого законодавства, склала за ними 4 адміністративні протоколи і розпочала одне кримінальне провадження.

За останню добу Національна поліція України відкрила п'ять кримінальних проваджень, пов'язаних з виборчим процесом.



