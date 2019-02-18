За добу на Вінничині зареєстровано 55 повідомлень про порушення виборчого законодавства

КИЇВ. 18 лютого. УНН. Поліція Вінницької області отримала за добу 55 повідомлень про порушення віборчого законодавства, склала за ними 4 адміністративні протоколи і розпочала одне кримінальне провадження. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу обласної поліції.