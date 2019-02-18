За добу на Вінничині зареєстровано 55 повідомлень про порушення виборчого законодавства
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. Поліція Вінницької області отримала за добу 55 повідомлень про порушення віборчого законодавства, склала за ними 4 адміністративні протоколи і розпочала одне кримінальне провадження. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу обласної поліції.
17 лютого поліція розпочала перевірку за фактом, оприлюдненим Громадянською мережею "ОПОРА" про пошкодження агітаційного намету та знищення агітаційних матеріалів на підтримку одного з кандидатів в президенти України.
Цього ж дня до Бершадського відділення поліції звернувся житель району та повідомив, що в с. Красносілка невідомі особи купують виборчі голоси за одного з кандидатів у Президенти України. Під час перевірки інформація не підтвердилась.
Раніше УНН повідомляв, що станом на 18 лютого правоохоронці в Україні зафіксували понад тисячу повідомлень про підкуп виборців.