В Україні зафіксували понад тисячу повідомлень про підкуп виборців

КИЇВ. 18 лютого. УНН. На сьогоднішній день правоохоронці в Україні зафіксували понад 1000 повідомлень про підкуп виборців. Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков під час координаційної наради в Києві, передає кореспондент УНН.