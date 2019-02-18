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В Україні зафіксували понад тисячу повідомлень про підкуп виборців

В Україні зафіксували понад тисячу повідомлень про підкуп виборців

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 лютого. УНН. На сьогоднішній день правоохоронці в Україні зафіксували понад 1000 повідомлень про підкуп виборців. Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков під час координаційної наради в Києві, передає кореспондент УНН.

"На сьогоднішній день 1477 заяв і повідомлень, пов'язаних з виборчим процесом, у них зафіксовані 1004 фактів, що стосуються незаконної агітації, 1006 - підкупу виборців, пошкодженням майна - 27, хуліганських дій - 17", - зазначив міністр.

За його словами, за цими фактами поліція порушила вже 61 кримінальне провадження, з яких 35 пов'язані з порушенням виборчого законодавства та 27 - з проведенням виборчої кампанії, і склала 306 протоколів про адміністративні порушення.

При цьому він додав, що найбільше порушень фіксують у Києві, Дніпропетровській, Київській, Одеській областях.

Нагадаємо, наприкінці минулого тижня у поліції повідомили, що за пов'язані з виборами порушення повідомили про підозру 12 людям.

Українські Національні Новини

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