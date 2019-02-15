За пов'язані з виборами порушення повідомили про підозру 12 людям
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. В Україні за порушення, пов’язані з виборчим процесом, поліція повідомила про підозру 12 особам. Про це УНН повідомили у прес-службі Нацполіції.
"Всього за минулу добу на території держави зареєстровано 49 повідомлень про події, пов’язані з виборами. З початку передвиборчої кампанії на території держави зареєстровано 1271 повідомлення про такі події. З них за 55 фактами відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань", - повідомили у поліції.
При цьому вказано, що 32 кримінальні провадження пов’язані з порушенням виборчого законодавства, а 23 – з проведенням передвиборної кампанії.
"12 особам вже повідомлено про підозру. Також на сьогодні складено 322 адміністративні протоколи, проводиться перевірка щодо 231 повідомлення", - вказали у поліції.
За добу, як зазначається, поліція відкрила три кримінальні провадження за підкуп виборців та одне - за перешкоджання здійсненню виборчого права.