За связанные с выборами нарушения сообщили о подозрении 12 людям
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. В Украине за нарушения, связанные с избирательным процессом, полиция сообщила о подозрении 12 лицам. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Нацполиции.
"Всего за минувшие сутки на территории государства зарегистрировано 49 сообщений о событиях, связанных с выборами. С начала предвыборной кампании на территории государства зарегистрировано 1271 сообщение о таких событиях. Из них по 55 фактам сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований", - сообщили в полиции.
При этом указано, что 32 уголовных производства связаны с нарушением избирательного законодательства, а 23 - с проведением предвыборной кампании.
"12 лицам уже сообщено о подозрении. Также на сегодня составлены 322 административных протокола, проводится проверка 231 сообщения", - указали в полиции.
За сутки, как отмечается, полиция открыла три уголовных производства за подкуп избирателей и одно - за препятствование осуществлению избирательного права.