В Украине зафиксировали более тысячи сообщений о подкупе избирателей
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. На сегодняшний день правоохранители в Украине зафиксировали более 1000 сообщений о подкупе избирателей. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков во время координационного совещания в Киеве, передает корреспондент УНН.
"На сегодняшний день 1477 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом, в них зафиксированы 1004 фактов, касающихся незаконной агитации, 1006 - подкупа избирателей, повреждения имущества - 27, хулиганских действий - 17", - отметил министр.
По его словам, по этим фактам полиция возбудила уже 61 уголовное производство, из которых 35 связаны с нарушением избирательного законодательства и 27 - с проведением избирательной кампании, и составила 306 протоколов об административных нарушениях.
При этом он добавил, что больше всего нарушений фиксируют в Киеве, Днепропетровской, Киевской, Одесской областях.
Напомним, в конце прошлой недели в полиции сообщили, что за связанные с выборами нарушения сообщили о подозрении 12 людям.