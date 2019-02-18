В Украине зафиксировали более тысячи сообщений о подкупе избирателей

"На сегодняшний день 1477 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом, в них зафиксированы 1004 фактов, касающихся незаконной агитации, 1006 - подкупа избирателей, повреждения имущества - 27, хулиганских действий - 17", - отметил министр.

По его словам, по этим фактам полиция возбудила уже 61 уголовное производство, из которых 35 связаны с нарушением избирательного законодательства и 27 - с проведением избирательной кампании, и составила 306 протоколов об административных нарушениях.

При этом он добавил, что больше всего нарушений фиксируют в Киеве, Днепропетровской, Киевской, Одесской областях.

Напомним, в конце прошлой недели в полиции сообщили, что за связанные с выборами нарушения сообщили о подозрении 12 людям.