За сутки в Винницкой области зарегистрировано 55 сообщений о нарушении избирательного законодательства
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. Полиция Винницкой области получила за сутки 55 сообщений о нарушении избирательного законодательства, составила по ним 4 административных протокола и начала одно уголовное производство. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу областной полиции.
17 февраля полиция начала проверку по факту, обнародованному Гражданской сетью "ОПОРА" о повреждении агитационной палатки и уничтожении агитационных материалов в поддержку одного из кандидатов в президенты Украины.
В этот же день в Бершадское отделение полиции обратился житель района и сообщил, что в с. Красноселка неизвестные лица покупают избирательные голоса за одного из кандидатов в Президенты Украины. Во время проверки информация не подтвердилась.
Ранее УНН сообщал, что по состоянию на 18 февраля правоохранители в Украине зафиксировали более тысячи сообщений о подкупе избирателей.