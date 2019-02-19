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Харьковчанину присудили 51 грн штрафа за нарушение избирательного законодательства

Харьковчанину присудили 51 грн штрафа за нарушение избирательного законодательства

Киев  •  УНН

 • 9452 просмотра

КИЕВ. 19 февраля. УНН. С начала предвыборной кампании полицейские Харьковской области зарегистрировали 69 сообщений о нарушениях избирательного законодательства, по одному из них на нарушителя наложен штраф. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Харьковской области, передает УНН.

Из 69 сообщений о нарушениях, по результатам проверки, в отношении двух нарушителей полицейские составили административные протоколы по ч. 1 и ч. 2 ст. 212-13 (изготовление или распространение печатных материалов предвыборной агитации, не содержащих сведений об учреждении, которое осуществило печать, их тираж, информацию о лицах, ответственных за выпуск) Админкодекса Украины. На одного из нарушителей суд наложил административное взыскание в виде штрафа в сумме 51 грн.

По 25 заявлениям во время проведения проверки нарушений законодательства не обнаружили, по другим материалами решение еще не приняты, продолжаются проверки фактов, изложенных в заявлениях.

Также продолжается досудебное расследование по 3 фактам попытки подкупа избирателя, по которым возбуждены уголовные производства по ч. 2 ст. 160 (подкуп избирателя, участника референдума) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, вчера, 18 февраля, полиция Винницкой области получила в сутки 55 сообщений о нарушении избирательного законодательства, составила за ними 4 административных протокола и начала одно уголовное производство.

За последние сутки Национальная полиция Украина открыла пять уголовных производств, связанных с избирательным процессом.

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