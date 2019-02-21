Выборы-2019: с начала кампании полиция открыла 74 дела

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КИЕВ. 21 февраля. УНН. Полиция с начала предвыборной кампании открыла 74 уголовных производства по нарушениям, связанным с избирательным процессом, передает УНН со ссылкой на Департамент коммуникации МВД Украины.

По данным правоохранителей, за минувшие сутки полицейские открыли 5 уголовных производств

"За прошедшие сутки на территории государства зарегистрировано + 74 сообщения о событиях, связанных с выборами. Из них в Винницкой и Харьковской областях - по 9, городе Киев - 8, Днепропетровской и Одесской - по 6, Волынской - 5, Львовской, Черкасской и Черниговской - по 4, Донецкой, Николаевской и Сумской - по 3, Кировоградской, Луганской и Полтавской - по 2, Запорожской, Киевской, Тернопольской и Черновицкой областях - по 1 ", - говорится в сообщении.

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Как сообщили в пресс-службе, органами полиции составлено 4 административных протокола (Киев - 2, Житомирская и Херсонская области - по 1).

"Всего с начала избирательного процесса территориальными органами Национальной полиции зарегистрировано 1658 сообщений, связанных с избирательным процессом. В основном, указанные факты связаны с незаконной агитацией - 1072, подкупом избирателей - 121, повреждением имущества - 28 и хулиганством - 24", - говорится в сообщении.

Всего, по данным полиции, по указанным фактам открыто 74 уголовных производства. Из них: 38 - связанные с нарушением избирательного законодательства, а 36 - с проведением предвыборной кампании. Составлен 389 административных протоколов. Работники полиции проверяют 366 сообщений согласно Закону Украины "Об обращении граждан".

Напомним, харьковчанину присудили 51 грн штрафа за нарушение избирательного законодательства.

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