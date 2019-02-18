На сьогодні вже 8 кандидатів у президенти попросили охорону в поліції

"Проводимо роботу щодо забезпечення охорони кандидатів на посаду президента. Наразі з таким проханням звернулись до Національної поліції вісім кандидатів", - зазначив він.

ЧИТАТЕ ТАКОЖ: Аваков пообіцяв назвати прізвища тих кандидатів, які застосовуватимуть брудні схеми

За його словами, у той же час представники поліції проводять консультації з представниками партій і довіреними особами кандидатів у президенти щодо неприпустимості дестабілізації ситуації в регіонах.

Нагадаємо, до охорони правопорядку в день виборів залучать 60-63 тисячі правоохоронців.