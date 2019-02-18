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На сьогодні вже 8 кандидатів у президенти попросили охорону в поліції

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 лютого. УНН. Вісім кандидатів у президенти попросили про надання їм охорони з боку поліції. Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков під час координаційної наради в Києві, передає кореспондент УНН.

"Проводимо роботу щодо забезпечення охорони кандидатів на посаду президента. Наразі з таким проханням звернулись до Національної поліції вісім кандидатів", - зазначив він.

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За його словами, у той же час представники поліції проводять консультації з представниками партій і довіреними особами кандидатів у президенти щодо неприпустимості дестабілізації ситуації в регіонах.

Нагадаємо, до охорони правопорядку в день виборів залучать 60-63 тисячі правоохоронців. 

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