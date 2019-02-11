Охороняти порядок в день виборів будуть до 63 тис. силовиків
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. До охорони правопорядку в день виборів залучать 60-63 тисячі правоохоронців. Про це заявив радник міністра внутрішніх справ України, голова координаційного штабу МВС Іван Стойко під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
"Ми передбачаємо, в середньому, десь 60-63 тисячі правоохоронців буде забезпечувати саме в день виборів охорону правопорядку", - зазначив Стойко.
За його словами, до охорони правопорядку залучать Нацгвардію, прикордонників, курсантів ВНЗ МВС і Нацгвардії.
При цьому він додав, що виборчі дільниці будуть сформовані 12 березня - тоді буде остаточно зрозуміло, скільки правоохоронців буде залучено.
Як повідомляв УНН, щодня поліція фіксує до ста повідомлень про порушення у виборчій кампанії.