Охранять порядок в день выборов будут до 63 тыс. силовиков
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. К охране правопорядка в день выборов привлекут 60-63 тысячи правоохранителей. Об этом заявил советник министра внутренних дел Украины, председатель координационного штаба МВД Иван Стойко во время брифинга, передает корреспондент УНН.
"Мы предполагаем, в среднем где-то 60-63 тысяч правоохранителей будет обеспечивать именно в день выборов охрану правопорядка", - отметил Стойко.
По его словам, к охране правопорядка привлекут Нацгвардию, пограничников, курсантов вузов МВД и Нацгвардии.
При этом он добавил, что избирательные участки будут сформированы 12 марта - тогда будет окончательно ясно, сколько правоохранителей будут привлечены.
Как сообщал УНН, ежедневно полиция фиксирует до ста сообщений о нарушениях в избирательной кампании .