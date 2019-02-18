На сегодня уже 8 кандидатов в президенты попросили охрану в полиции
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. Восемь кандидатов в президенты попросили о предоставлении им охраны со стороны полиции. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков во время координационного совещания в Киеве, передает корреспондент УНН.
"Проводим работу по обеспечению охраны кандидатов на пост президента. Сейчас с такой просьбой обратились к Национальной полиции восемь кандидатов", - отметил он.
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По его словам, в то же время представители полиции проводят консультации с представителями партий и доверенными лицами кандидатов в президенты о недопустимости дестабилизации ситуации в регионах.
Напомним, к охране правопорядка в день выборов привлекут 60-63 тысячи правоохранителей.