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Вибори-2019: від початку кампанії поліція відкрила 106 справ

Вибори-2019: від початку кампанії поліція відкрила 106 справ

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 лютого. УНН. Поліція з початку передвиборчої кампанії відкрила 106 кримінальних проваджень щодо порушень, пов'язаних з виборчим процесом, передає УНН із посиланням на Департамент комунікації Нацполіції України.

За даними правоохоронців, за минулу добу поліцейські відкрили 6 кримінальних проваджень, пов'язаних з порушенням виборчого процесу.

"Всього з початку передвиборчої кампанії до поліції надійшло 2113 повідомлень про порушення. Також правоохоронці склали 449 адміністративних протоколів за фактами порушення у виборчій сфері", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомили у прес-службі, за минулу добу на території держави зареєстровано 122 повідомлення про події, пов’язані з виборами, а від початку передвиборчої кампанії – 2113 таких повідомлень. З них за 106 фактами відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Зокрема, 50 кримінальних проваджень стосуються порушень виборчого законодавства, ще 56 - пов’язані із проведенням виборчої кампанії. Також складено 449 адміністративних протоколів.

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Нагадаємо, тиждень тому поліція відкрила 74 кримінальні провадження щодо порушень, пов'язаних з виборчим процесом.

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