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Закон про заборону росіянам бути спостерігачами на виборах набув чинності

Закон про заборону росіянам бути спостерігачами на виборах набув чинності

Київ • УНН

 • 9737 перегляди

КИЇВ. 28 лютого. УНН. Закон, який забороняє представникам країни-агресора бути спостерігачами на виборах в Україні, набув чинності 28 лютого 2019 року, передає УНН.

Цей закон опубліковано у парламентській газеті "Голос України" від 27 лютого. У законі вказано, що він набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, тобто, 28 лютого.

Верховна Рада заборонила росіянам бути спостерігачами на виборах в Україні 7 лютого. Президент підписав його 26 лютого.

Законом вносяться зміни до законів "Про вибори Президента України", "Про вибори народних депутатів України", "Про місцеві вибори" якими визначено, що офіційним спостерігачем від іноземних держав, міжнародних організацій не може бути особа, яка є громадянином (підданим) держави, визнаною Верховною Радою державою-агресором або державою-окупантом.

Ця заборона також стосується осіб, пропозиції стосовно яких ініційовано або внесено державою, визнаною Верховною Радою державою-агресором або державою-окупантом.

Нагадаємо, голова ОБСЄ відреагував на заборону росіянам спостерігати за виборами в Україні.

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