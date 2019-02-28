Выборы 2019: в Харькове полиция проверяет информацию о покупке голосов
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. В Харькове правоохранители зафиксировали нарушения избирательного законодательства на одной из улиц города. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области, передает УНН.
Жительница Харькова обратилась к полицейским и заявила о том, что на улице Академика Проскуры находится агитационная палатка кандидата на пост президента Украины, где якобы платят деньги за голос и на бланках ставят подписи.
Информацию зарегистрировали в журнале единого учета заявлений и сообщений Киевского отделения полиции. Проводится проверка.
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В пресс-службе добавили, что с начала предвыборной компании полицией Харьковщины зарегистрировано 92 сообщения о нарушениях Закона Украины "О выборах Президента Украины", открыто 9 уголовных производств, составлено 2 административных протокола. За 38 заявлениями во время проведения проверки нарушений законодательства не выявлено. По другим материалами продолжаются проверки фактов, изложенных в заявлениях.
Ранее УНН сообщал, что с начала предвыборной кампании полиция открыла 106 уголовных производств о нарушениях, связанных с избирательным процессом.