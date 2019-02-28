Вибори 2019: у Харкові поліція перевіряє інформацію про покупку голосів
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. У Харкові правоохоронці зафіксували порушення виборчого законодавства на одній з вулиць міста. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області, передає УНН.
Жителька Харкова звернулась до поліцейських і заявила про те, що на вулиці Академіка Проскури знаходиться агітаційна палатка кандидата на пост президента України, де нібито платять гроші за голос та на бланках ставлять підписи.
Інформацію зареєстрували в Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Київського відділення поліції. Триває перевірка.
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У прес-службі додали, що з початку передвиборчої компанії поліцією Харківщини зареєстровано 92 повідомлення про порушення Закону України "Про вибори Президента України", відкрито 9 кримінальних проваджень, складено 2 адміністративні протоколи. За 38 заявами під час проведення перевірки порушень законодавства не виявлено. За іншими матеріалами тривають перевірки фактів, викладених у заявах.
Раніше УНН повідомляв, що з початку передвиборчої кампанії поліція відкрила 106 кримінальних проваджень щодо порушень, пов'язаних з виборчим процесом.