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З початку передвиборчої кампанії у Києві відкрито 20 проваджень

З початку передвиборчої кампанії у Києві відкрито 20 проваджень

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 лютого. УНН. У столиці з початку передвиборчої кампанії поліція відкрила 20 кримінальних проваджень. Про це під час брифінгу заявив очільник поліції Києва Андрій Крищенко, повідомляє УНН.

“В Києві у нас загалом вже 20 кримінальних проваджень”, — повідомив Крищенко.

Серед них є провадження за статтею 160 ККУ (підкуп виборців) та ст. 159-1 (порушення при оплаті передвиборчої агітації).

Також Крищенко повідомив, що складено вже більше 40 адмінпротоколів, які здебільшого стосуються порушень при розміщенні агітаційної реклами, порушень у друкованій рекламі.

Нагадаємо, виборча кампанія на виборах президента стартувала 31 грудня 2018 року. Поліція з початку передвиборчої кампанії відкрила 106 кримінальних проваджень щодо порушень, пов’язаних з виборчими процесом. 

Українські Національні Новини

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