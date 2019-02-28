З початку передвиборчої кампанії у Києві відкрито 20 проваджень
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. У столиці з початку передвиборчої кампанії поліція відкрила 20 кримінальних проваджень. Про це під час брифінгу заявив очільник поліції Києва Андрій Крищенко, повідомляє УНН.
“В Києві у нас загалом вже 20 кримінальних проваджень”, — повідомив Крищенко.
Серед них є провадження за статтею 160 ККУ (підкуп виборців) та ст. 159-1 (порушення при оплаті передвиборчої агітації).
Також Крищенко повідомив, що складено вже більше 40 адмінпротоколів, які здебільшого стосуються порушень при розміщенні агітаційної реклами, порушень у друкованій рекламі.
Нагадаємо, виборча кампанія на виборах президента стартувала 31 грудня 2018 року. Поліція з початку передвиборчої кампанії відкрила 106 кримінальних проваджень щодо порушень, пов’язаних з виборчими процесом.